 

В Красноярске второй день борются за жизнь выпавшей из окна врио главного врача госпиталя ветеранов войн

26.04.2020, 10:53, Разное

Накануне в городе Красноярск из окна 5 этажа медицинского учреждения выпала врио главного врача госпиталя ветеранов войн. Пострадавшую экстренно госпитализировали и провели операцию. Состояние 47-летней пациентки расценивается как тяжёлое, медики продолжают бороться за её жизнь.
Как информирует интернет-портал «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники, ранее стало известно, что один из корпусов госпиталя будет отдан под лечение пациентов, инфицированных вирусом COVID-19. Сотрудники правоохранительных органов расследуют произошедшее, а в региональном Минздраве пока не комментируют случившееся.

По информации издания, коллеги называют выпавшую из окна врио главного врача «очень сильным человеком», обладающим лидерскими качествами. Родные пострадавшей постоянно дежурят у ее постели.

Также отмечается, госпиталь ВОВ, как и многие иные учреждения, представляет собой резервную госпитальную базу для пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Персонал уже обучен всему необходимому, а больница обеспечена всеми нужными средствами индивидуальной защиты.



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