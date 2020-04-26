 

Стала известна стоимость одного слова Тома Круза в фильмах

26.04.2020, 10:53, Разное

Том Круз, начавший кинокарьеру еще в 80-х, до сих пор остается одним из самых высокооплачиваемых голливудских актеров. Сайт Casumo озвучил гонорары знаменитости, назвав стоимость одного слова, произнесенного им в кадре.
Данная сумма, принимая во внимание картины, в которых Круз снялся за почти 40 лет, составляет $7091. Согласно другим расчетам, за каждые 10 секунд съемки звезда Голливуда зарабатывает примерно $205 000. Это стало возможным благодаря грамотно составленному договору: актер получает процент от кассовых сборов, а не фиксированную ставку.

В связи с эпидемией коронавируса съемки некоторых фильмов с участием Круза приостановлены до следующего года. После того, как будут сняты карантинные ограничения, поклонников голливудской звезды ждет премьера его новых киноработ: в 2021 и 2022 годах ожидается выход на экраны картина «Топ Ган: Мэверик», а также два эпизода франшизы «Миссия невыполнима».

Гонорары Круза не являются пределом, и продюсеры готовы еще больше раскошелиться, чтобы видеть в своем фильме его коллегу Курта Рассела. Знаменитость за роль в картине «Солдат», включавшую 407 слов, заработал порядка $15 млн. Получается, за каждое произнесенное слово актер получил более $36 800.



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