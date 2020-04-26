Медики рассказали об опасности чая во время пандемии коронавируса

26.04.2020, 10:53, Разное

Исследователи, представляющие Университет Ливерпуля, советуют не пить слишком много чая во время вспышки коронавируса. По их мнению, при нынешнем сценарии данный напиток несет в себе немалую угрозу.

Врач Грейс Фархат заявил, что чай может негативно повлиять на усвоение витаминов и минералов. В связи с этим может наблюдаться недостаток ключевых веществ, а это приведет к ослаблению защитных свойств организма. Поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса, дефицит витаминов попросту недопустим, так как это увеличит вероятность инфицирования. На данный момент лучше воздержаться от регулярного употребления чая, однако и полностью отказываться от него нельзя. Дело в том, что напиток может вывести вирус из ротовой полости в желудок, где он впоследствии и погибнет. Безопасная норма употребления чая во время пандемии коронавируса – не более 4 чашек за день, превышение данного показателя может привести к проблемам со здоровьем.

В заключении Фархат рассказал, чем именно опасен чай. В нём содержатся танины, влияющие на абсорбцию витаминов и минералов. Кроме того, не нужно злоупотреблять и кофе, подытожил врач.