 

Медики рассказали об опасности чая во время пандемии коронавируса

26.04.2020, 10:53, Разное

Исследователи, представляющие Университет Ливерпуля, советуют не пить слишком много чая во время вспышки коронавируса. По их мнению, при нынешнем сценарии данный напиток несет в себе немалую угрозу.
Врач Грейс Фархат заявил, что чай может негативно повлиять на усвоение витаминов и минералов. В связи с этим может наблюдаться недостаток ключевых веществ, а это приведет к ослаблению защитных свойств организма. Поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса, дефицит витаминов попросту недопустим, так как это увеличит вероятность инфицирования. На данный момент лучше воздержаться от регулярного употребления чая, однако и полностью отказываться от него нельзя. Дело в том, что напиток может вывести вирус из ротовой полости в желудок, где он впоследствии и погибнет. Безопасная норма употребления чая во время пандемии коронавируса – не более 4 чашек за день, превышение данного показателя может привести к проблемам со здоровьем.

В заключении Фархат рассказал, чем именно опасен чай. В нём содержатся танины, влияющие на абсорбцию витаминов и минералов. Кроме того, не нужно злоупотреблять и кофе, подытожил врач.



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