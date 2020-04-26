В Москве за сутки от коронавируса излечились 128 человек

26.04.2020, 10:48, Новости дня

В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 128 пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 128 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3175», – сказала Ракова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Ракова предупредила, что заниматься самолечением не нужно. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. В московских больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей – инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога», – отметила заммэра.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,8 млн человек. В РФ за прошлые сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса, выздоровели 6 250 человек.