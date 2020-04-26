 

ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 18 раз за сутки

26.04.2020, 10:48, Новости дня

ВСУ в Донбассе за минувшие сутки 18 раз нарушили режим перемирия, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) составило 18 раз», – отметил представитель ДНР, передает РИА «Новости».

По территории республики выпустили 92 мины и снаряда калибром 82, 120 и 122 миллиметра, отметил представитель ДНР. Также обстрел велся из стрелкового вооружения и гранатометов.

В зоне обстрела находились 10 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ подорвался в ходе минирования у линии соприкосновения в Донбассе.



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