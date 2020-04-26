 

Во Львовской области сгорело авто Минобороны, один человек погиб, второй получил ожоги

26.04.2020, 10:42, Новости дня

Во Львовской области сегодня ночью сгорел автомобиль, принадлежащий Министерству обороны Украины, есть жертвы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Информация о пожаре в городе Судовая Вишня Мостисского района Львовской области поступила спасателям около 3.00 ночи.

На грузовой платформе железнодорожного вокзала горел грузовой автомобиль ЗИЛ 131, принадлежащий Министерству обороны Украины. В результате пожара погиб человек, еще один получил ожоги.

“Проводив тушение, из автомобиля вывели мужчину 1967 года рождения, который получил 60% ожоги тела, лица и рук второй-третьей степени. Погасив очаг огня, в автомобиле нашли еще одного мужчину, медики констатировали его смерть”, – говорится в сообщении.

Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Внаслідок пожежі в автомобілі загинув чоловік, ще один отримав опіки26 квітня о 02:45 на диспетчерський пункт «служби…

Posted by Головне управління ДСНС України у Львівській області on Laupäev, 25. aprill 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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