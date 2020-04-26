Степанов: Украинские ПЦР-тесты по точности результата не уступают корейским и немецким

26.04.2020, 10:42, Новости дня

Украинские тест-системы для диагностики коронавирусного заболевания отвечают лучшим зарубежным образцам, поэтому их массово закупают для лабораторий по всей стране. Об этом на брифинге в Киеве 26 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Перед тем, как начать их закупки и использование для диагностики, были, конечно, проведены все экспертизы этих тест-систем. Они не отличаются по точности результатов от лучших тест-систем, существующих в мире, ни от немецких, ни от корейских, ни от китайских. Поэтому мы и начали так массово применять ПЦР-тесты именно украинского производства”, – сказал министр.

Первые 200 тыс. ПЦР-тестов украинского производства направляют в лаборатории на выходных, заявил 24 апреля секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко. По его словам, на следующей неделе ожидается закупка и поставка еще почти 400 тыс. ПЦР-тестов.

В Украине, по данным главного санитарного врача Виктора Ляшко, есть возможность проводить около 30 тыс. тестирований методом ПЦР в сутки.

Полимеразная цепная реакция позволяет определить наличие генома коронавируса в организме; этот метод признан в мире ключевым для диагностики COVID-19. В Украине, по данным на утром 26 апреля, проведено 89 373 теста ПЦР, подтверждено 8617 случаев коронавирусного заболевания, проинформировали в Центре общественного здоровья Минздрава.