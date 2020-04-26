Таксист вылетел из машины после столкновения с внедорожником в Кемерове. Видео
26.04.2020, 10:40, Новости дня
В Сети опубликованы кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент серьезной аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 24 апреля, на улице Тухачевского в Кемерове.
Водитель автомобиля такси выехал на перекресток и попытался совершить левый поворот, но в этот момент в него врезался внедорожник, двигавшийся по прямой.
После удара таксиста выбросило из салона транспортного средства на асфальт. Мужчина получил серьезные травмы – как утверждают очевидцы, он выжил и был госпитализирован.
Степень вины участников ДТП предстоит определить сотрудникам правоохранительных органов.
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