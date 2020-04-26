 

Таксист вылетел из машины после столкновения с внедорожником в Кемерове. Видео

26.04.2020, 10:40, Новости дня

В Сети опубликованы кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент серьезной аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 24 апреля, на улице Тухачевского в Кемерове.

 

Водитель автомобиля такси выехал на перекресток и попытался совершить левый поворот, но в этот момент в него врезался внедорожник, двигавшийся по прямой.

После удара таксиста выбросило из салона транспортного средства на асфальт. Мужчина получил серьезные травмы – как утверждают очевидцы, он выжил и был госпитализирован.

Степень вины участников ДТП предстоит определить сотрудникам правоохранительных органов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Роспотребнадзор: в РФ зарегистрирована тест-система распознания антител к коронавирусу

10.04 / По чернобыльскому сценарию

09.04 / Владимир Путин: мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность страны

14.04 / Зеленский о пожарах в Чернобыле: Никто не будет скрывать правду, как в 86-м. Радиационный фон в пределах нормы

31.03 / В СПЧ призвали наказать рэпера Гуфа за жестокое обращение с собаками

05.04 / Украинский посол в Австрии считает, что Украине не дает исчезнуть “высшая сила”

02.04 / Минобороны отреагировало на сообщения о переносе парада Победы

24.04 / В Краснодаре произошел взрыв газа в многоэтажном доме, погиб один человек

27.03 / Грызлов: Киев блокирует решения контактной группы по Донбассу

22.04 / Белоруссия пообещала отказаться от импорта гречки из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска