Таксист вылетел из машины после столкновения с внедорожником в Кемерове. Видео

26.04.2020, 10:40, Новости дня

В Сети опубликованы кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент серьезной аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 24 апреля, на улице Тухачевского в Кемерове.

Водитель автомобиля такси выехал на перекресток и попытался совершить левый поворот, но в этот момент в него врезался внедорожник, двигавшийся по прямой.

После удара таксиста выбросило из салона транспортного средства на асфальт. Мужчина получил серьезные травмы – как утверждают очевидцы, он выжил и был госпитализирован.

Степень вины участников ДТП предстоит определить сотрудникам правоохранительных органов.