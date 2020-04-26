 

В больницах Уханя не осталось пациентов с COVID-19

26.04.2020, 10:40, Новости дня

Официальный представитель китайского Минздрава Ми Фэн сообщил в воскресенье, что в больницах города Ухань не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией. Ми Фэн поблагодарил уханьских врачей и их коллег по всей стране за тяжелую, но успешную работу.

В конце 2019 года в городе Ухань в провинции Хубэй произошла крупная вспышка заражения COVID-19, пишет РИА Новости. Инфекция из региона распространилась по всему миру.

Всего с начала пандемии в провинции Хубэй зарегистрировали 68 128 случаев инфицирования (50 333 – в Ухане), из них 63 604 человека выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане).



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