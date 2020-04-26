Эксперты назвали подержанный автомобиль, не теряющий в цене

26.04.2020, 10:30, Разное

Как известно, автомобили концерна Toyota имеют один из лучших показателей остаточной стоимости на российском рынке. Впрочем, с годами машины так же дешевеют, но не настолько быстро, как условные китайские малолитражки. Эксперты выяснили, что модель Porsche 911 старых поколений и вовсе не теряет в цене: к примеру, за версию 1976 года нужно заплатить не менее 14 миллионов рублей.

Речь идёт об одном из самых востребованных автомобилей в линейке Porsche 911. К слову, данный экземпляр обладает довольно слабым 165-сильным движком – даже у современного Porsche Boxster силовая установка генерирует почти в 2 раза больше, но модель стоит меньше. Цена 44-летнего автомобиля практически такая же, как у современных транспортных средств. Базовые версии Porsche 911 обойдутся россиянам в 8,5 миллиона рублей, а вот за 14 миллионов появляется возможность для приобретения топовой версии GT3 RS.

На данный момент в Сети отсутствуют предложения с Porsche 911 (993), выпускавшимися более 25 лет назад – это последняя модель в линейке, получившая воздушное охлаждение мотора. Данное поколение также ценно, ведь сохранило близость с классическим 911-м, отметили эксперты.