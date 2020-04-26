 

Совместное с Путиным заявление Трампа обеспокоило американскую администрацию

26.04.2020, 10:30, Новости дня

Совместное заявление президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю 75-летия встречи на Эльбе вызвало беспокойство и споры в администрации Белого дома, пишет Wall Street Journal.

«Я уверена, что это была российская инициатива. Путин хочет от Соединенных Штатов подтверждения, что современная Россия, подобно Советскому Союзу, является великой державой», – приводит издание слова бывшего аналитика разведки США и автора книги «Мир Путина» Анжелы Стент, передает RT.

У некоторых законодателей и работников Конгресса США совместная инициатива лидеров стран вызвала беспокойство. Часть администрации Трампа опасается, что декларация может нивелировать «жесткий сигнал» Вашингтона в адрес Москвы, утверждают источники издания.

Напомним, в субботу президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летней годовщины встречи на Эльбе. В нем отмечается, что «Дух Эльбы» является примером того, как обе страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Путин и Меркель провели переговоры

05.04 / Часы Apple Watch станут поддерживать ОС Android

25.04 / Замкнутый круг, необходимый для разрыва цепочки распространения коронавируса

02.04 / США запускают масштабную операцию против наркокартелей и Мадуро

02.04 / Коронавирусом в мире заразились свыше 1 млн человек

27.03 / Интернет-компании ограничивают регистрацию сайтов на тему коронавируса

22.04 / Кремль назвал вероятные сроки саммита «пятерки» СБ ООН

02.04 / Италию заподозрили в большом числе необъявленных смертей от коронавируса

24.04 / В США предостерегли от лечения коронавируса противомалярийными препаратами

13.04 / Нафтогаз признался в паразитировании на транзите российского газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска