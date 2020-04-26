Стартовали продажи нового флагманского телевизора Huawei с Web-камерой

26.04.2020, 10:30, Разное

В Китае началась реализация флагманского “умного” телевизора OLED TV Vision X65 производства компании Huawei, наделенного Web-камерой. По мнению экспертов, предложенная производителем цена для модели такого уровня является достаточно невысокой.

В ряду своих аналогов новая модель OLED TV Vision X65 выделяется наличием встроенной Web-камеры, реализованной внутри выдвижного модуля. Камера оснащена датчиком изображения с разрешением в 24 Мп и широкоугольным объективом. Кроме того, базой является двухъядерный нейронный процессор Nine частотой 840 МГц на фирменном чипе HiSilicon Hi3559C. Процессор обеспечивает возможность одновременного выполнения сразу двух визуальных алгоритмов. Экран OLED телевизора имеет кадровую частоту 120 Гц и разрешение 4К. Охват цветового пространства заявлен в пределах 98%. Также сообщается, что ОЗУ/ПЗУ соответствует уровню 6 Гб/128 Гб.

Производителем задекларирована фиксированная цена агрегата в $3500. Однако первые покупатели смогут приобрести оригинальный телевизор за сумму в $3475, получив таким образом скидку в размере $25.