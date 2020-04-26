 

Чем больше дневное колебание температуры, тем тяжелее инсульт

26.04.2020, 10:29, Разное

Чем сильнее суточные колебания летней температуры, тем тяжелее протекают инсульты, выяснили ученые из Южной Кореи. Предварительные результаты их исследования были представлены на Международной конференции Американской ассоциации по инсульту в Лос-Анджелесе.

Исследователи из больницы Сеульского национального университета фокусировались на связи разницы максимальной и минимальной температуры со степенью тяжести наиболее распространенного типа инсульта – ишемического.

Ученые проанализировали данные 9249 пациентов из общенационального больничного регистра инсультов. Тяжесть инсультов они сопоставили с информацией о погоде, которая была собрана летом 2016, 2017 и 2018 годов.

Оказалось, что при увеличении средней температуры на 5℃ на три дня тяжесть протекания инсультов увеличивалась примерно на 67%. Колебания температуры в 5℃ в течение одного дня увеличивали степень тяжести инсульта примерно на 9%. Кроме того, чем чаще происходили колебания температуры, тем тяжелее протекали инсульты.

«Ежедневные перепады температуры оказали гораздо большее влияние, чем я ожидала», – отметила ведущий автор Минь Кён Кан (Min Kyoung Kang).

Ученые предполагают, что изменения температуры влияют на вегетативную нервную систему, которая регулирует частоту сердечных сокращений, артериальное давление и дыхание. Колебания также могут способствовать нарушению сердечного ритма и негативно влиять на мозговое кровообращение. Все это подвергает головной мозг повышенной опасности повреждений вследствие инсульта.

В перспективе исследователи рассматривают вопрос о создании приложения, которое будет предоставлять персонализированные уведомления о погоде и выдавать предупреждения о небезопасности мероприятий на свежем воздухе.



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