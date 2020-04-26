 

Родственники не смогли проститься с умершей в Израиле актрисой Евгенией Ураловой

26.04.2020, 10:09, Разное

Отечественная актриса театра и кино Евгения Уралова, запомнившаяся многим зрителям по роли в фильме «Июльский дождь», умерла 17 апреля на 79-году жизни, не дожив до юбилея чуть больше двух месяцев. Родственники звезды не смогли с ней проститься, так как из-за карантинных мер на фоне пандемии коронавируса COVID-19 временно лишены возможности улететь в Израиль.
В последние несколько лет Евгения Уралова боролась с тяжёлым недугом. У неё диагностировали онкологию, но актриса предпочитала не распространяться о болезни, поэтому о ней было мало кому известно. Скончалась артистка не на родине, а в Израиле, из-за чего единственная дочь Анна, а также другие родственники не смогли с ней проститься. Актриса Виктория Исакова, вспоминая о покойной коллеге, говорит, что всегда восхищалась её сильным характером, терпением, волей к жизни, невероятной внутренней и внешней красотой.

Дочь третьего супруга Евгении Ураловой, поэта и автора-исполнителя Юрия Визбора Татьяна рассказывает, что актриса в своё время сделала для неё много хорошего, к примеру, научив готовить и вязать. Татьяна Визбор с огорчением констатировала, что дочери Ураловой Анне так и не удалось поехать на похороны матери. При этом она выразила надежду, что проститься с самым близким и родным человеком ей всё же удастся по окончании пандемии, после отмены карантинных мер.



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