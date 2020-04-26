 

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

26.04.2020, 10:09, Разное

Сотрудники Росстата проинформировали о 0,2 %-ном сокращении реальных располагаемых доходов граждан. Речь идёт о временном отрезке январь – март этого года по отношению к эквивалентному периоду годом ранее.
Специалисты министерства также зафиксировали 2,4 %-ный рост в I квартале индекса потребительских цен. В частности, в отношении продовольственных товаров эта величина составила 2 %, непродовольственных – 2,5 %, услуг – 2,9 %. Что касается среднедушевых доходов россиян за вышеуказанный термин, они увеличились на 3,3 %, составив 31 200 рублей.

Эксперты сделали вывод, что пандемия вируса COVID-19 ещё не отобразилась существенным образом на доходах жителей страны, однако динамика их уже пошла в отрицательную сторону, хотя ещё и незначительно. В минувший раз снижение этого показателя фиксировалось как раз годом ранее, то есть в январе – марте 2019-го – на 1,6 %. Затем до конца года данная величина постоянно росла: на 1 % в следующем квартале (в годовом сравнении), на 2,9 % – в третьем и на 1,8 % – в четвёртом кварталах.



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