 

Гражданина Китая оштрафовали за жарку шашлыков на балконе в Хабаровском крае

26.04.2020, 10:08, Новости дня

В Хабаровском крае гражданина КНР оштрафовали на 2 тыс. рублей из-за того, что он жарил шашлыки на балконе, сообщили в пресс-службе МЧС.

В городе Амурск жители четырехэтажного дома сообщили о дыме, подымающемся с балкона квартиры на первом этаже, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пожарные, которые прибыли на место, нашли на балконе квартиры разожженный мангал.

«Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Амурскому району ГУ МЧС по Хабаровскому краю установили, что проживающий в квартире житель КНР вместе с гостями решил пожарить шашлыки, не выходя из дома», – добавили в МЧС.

За нарушение требований пожарной безопасности виновника привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 2 тыс. рублей.

В четверг в Нижневартовске на местного жителя составили административный протокол за попытку сделать шашлыки на балконе.



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