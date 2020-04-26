Мнение: О сроках отмены всех изоляций, пропусков и штрафов

26.04.2020, 10:02, Разное

Как говорят официальные лица, эпидемия коронавируса в России страшно далека от выхода хотя бы на плато. Совсем как декабристы от народа. И нужно подождать хотя бы месяц.

С другой стороны, как-то резко активизировались инфлюенсеры с инсайдерами. Они уже почти в открытую намекают на правильный ответ на вопрос, который задают все россияне, измученные нарзаном самоизоляцией: когда?

Различные косвенные признаки говорят о том, что удерживать народ в стойле дома с каждым днём становится всё сложнее. Людей не пугают ни штрафы, ни риски. Тем более, что глядя на процент заболевших, россияне убеждаются в одном: не так страшен чёрт #коронавирус, как его малюют власти. И кушать уже хочется…

Тут очень вовремя подоспела свежая #статистика по реальным доходам населения. Она, увы, печальна. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, утверждает Росстат. При этом ограничительные меры из-за пандемии, которые российские власти начали вводить в самом конце марта, ещё не успели сказаться на доходах населения за I квартал. К их снижению привели ослабление рубля из-за обвала мировых цен на #нефть и потеря доходов предпринимателями, начавшими страдать от коронавируса ещё в феврале.

Тем не менее, косвенные признаки – такие, как расходы в продуктовых магазинах и траты на онлайн-заказы, – показывают, что кошельки россиян заметно оскудели. И продержаться до лета, как хотели бы некоторые чиновники, у большинства населения просто не получится. Им нужно работать и зарабатывать.

Собственно, процесс отмены или смягчения ограничений уже пошёл явочным порядком в регионах. Идею цифровых пропусков большинство из них начинают тихо хоронить. Во многих субъектах Федерации готовятся разрешить людям выезды на дачу: пора сажать картошку. Также готовится снятие некоторых ограничений с бизнеса. Похоже, вторая волна не так пугает власти, как голодные бунты. Тем более, что нынешняя статистика заболеваемости и смертности от CoVID-19 не даёт аргументов, почему надо держать ограничения. И глава правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос, как выходить из сумрака изоляции.

Похоже, на стороне продления последней один лишь московский мэр Сергей Собянин. В качестве компромисса режим ограничений власти могут продлить ещё дня на три между праздниками. С чем и люди, в принципе, согласны. А вот потом…

Злить народ, во всяком случае, никто не хочет. Ибо уже чревато.

Пока что инсайдеры прогнозируют отмену ограничений в регионах на 10-15 мая. После чего смягчение вынужденно наступит и в Москве. А вы как полагаете – когда?