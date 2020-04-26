 

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями

26.04.2020, 10:00, Разное

Слухи о том, что клан Шварценеггеров скоро может увеличиться на еще одного представителя, ходили с прошлого месяца, а подогревали их многочисленных прогулки Кэтрин, снятые вездесущими папарацци. И если ранее немного округлившийся живот героини фото можно было списать на плотный прием пищи, то теперь, по сообщениям издания People, можно официально поздравить пару: они действительно скоро станут родителями. Эту новость журналу “подтвердило множество исчтоников”.Это первый ребенок для Кэтрин и второй для Криса, который также воспитывает с бывшей супругой Анной Фэрис сына Джека. 

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер

О положении Кэтрин говорят и ее последние фото, сделанные папарацци в эту пятницу. Несмотря на все попытки девушки спрятать фигуру под кардиганом, отрицать очевидное, кажется, уже невозможно. 

Кэтрин на прогулке с мамой Марией Шрайвер, 24 апреляНовости о беременности — долгожданное продолжение истории любви Криса и Кэтрин. Во всяком случае, в  своем интервью журналу People актер так высказывался о возлюбленной:

Она с Божьей помощью станет замечательной мамой в свое время. У нее прекрасные родители, потрясающие братья и сестра, она дополняет все мои недостатки.

По данным журналистов, актера Криса Пратта и писательницу Кэтрин Шварценеггер познакомила друг с другом… ее мама Мария Шрайвер. Она была знакома с Крисом через общих приятелей, и однажды почему-то решила, что он может составить хорошую партию дочери. Материнское сердце, как видим, не ошиблось. До того момента, как пару впервые заметили вместе папарацци (летом 2018-го), опять же по данным СМИ, они общались два месяца и были на нескольких свиданиях.

Крис и Кэтрин на прогулке, 20 апреляОфициально Крис подтвердил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера в декабре 2018-го, опубликовав коллаж из фотографий в честь ее дня рождения. А затем, уже 14 января 2019-го года Крис и Кэтрин объявили о помолвке:

Дорогая Кэтрин, я так рад, что ты сказала “да”! Я счастлив, что могу жениться на тебе. Рад, что разделяем с тобой одну веру. У нас все только начинается. 

Через полгода, в начале июня они сыграли свадьбу на ранчо Сан-Исидро в Монтесито на берегу моря в узком кругу друзей и родных.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт



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