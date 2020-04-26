Смартфон ZTE Blade 10 Smart с тройной камерой показан на рендерских снимках

26.04.2020, 9:53, Разное

Фирма ZTE, являющаяся одним из крупнейших изготовителей гаджетов в Китае, готовится выпустить новый смартфон Blade 10 Smart. Источники в Сети опубликовали несколько качественных рендеров указанного девайса.

Как видно на снимках, модель ZTE Blade 10 Smart имеет экран с вырезом каплевидной формы по центру и фронтальной камерой в верхней части. Отмечается, что на поверхности боковой части расположены физические кнопки управления. Стилистически оформление оптических элементов тройной основной камеры и вспышки выполнено в виде матрицы 2х2, заключенной в квадратный блок со скругленными углами.

Изображения демонстрируют три цветовых исполнения гаджета – чёрный, тёмно-красный и синий. Тыльная часть устройства снабжена дактилоскопическим сканером для отпечатков пальцев. Очевидным является факт, что новинка не предусматривает поддержки мобильных сетей 5G.

Согласно информации источников, смартфон будет реализовываться на рынке Европы. Модификация, имеющая ОЗУ/ПЗУ на уровне 4 Гб/128 Гб, оценена ориентировочной суммой в 200 евро. Предполагается, что устройство может быть реализовано и в других версиях. Об этом пишет интернет-портал 3Dnews.ru.