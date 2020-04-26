 

В МЧС рассказали о медицинской помощи пострадавшим после аварии на ЧАЭС россиянам

26.04.2020, 9:53, Разное

Почти 4500 россиян, которые пострадали из-за воздействия радиации в результате взрыва четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, начиная с 2016 года, получали комплексную медпомощь из бюджета Союзного государства. По словам представителей МЧС России, эти люди проживают на территории более 40 субъектов страны.
В 2020 году аналогичные услуги должны предоставить не менее 900 россиянам. Стоит напомнить, что около 4 лет МЧС Российской Федерации совместно с минздравами РФ и Беларуси начала реализацию программы Союзного государства, согласно которой оказывается необходимая медпомощь гражданам, пострадавшим от воздействия радиации после аварии на ЧАЭС.

По информации экспертов, техногенная катастрофа привела к загрязнению не менее 55 000 квадратных километров в 13 российских субъектах – на этой территории проживали более 2,9 миллиона человек.



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