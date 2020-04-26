В МЧС назвали ситуацию, когда допускается нарушение самоизоляции

26.04.2020, 9:30, Разное

МЧС рекомендует строго соблюдать самоизоляцию в условиях активного распространения коронавируса. Покинуть место пребывания допускается, если существует прямая угроза жизни.

Покинуть дом или другое место, которое определено для изоляции, можно, если возник пожар, случился взрыв газа или произошел обвал конструкции. То есть, в рекомендациях, предоставленных Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС РФ, допускается нарушение карантинного режима, но только, если существует серьезная угроза здоровью и жизни человека.

Самоизоляция, напомнили в МЧС, обязательна для граждан, вернувшихся в Россию из государств, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, для людей с подозрением на наличие коронавируса, а также для инфицированных COVID-19, у которых болезнь протекает в легкой форме. Им категорически запрещено (за исключением вышеперечисленных обстоятельств) покидать помещение даже на короткий промежуток времени, запрещается личный контакт с курьерами.

В ведомстве советуют таким гражданам попросить родственников, соседей или волонтеров доставлять продукты. Нарушать самоизоляцию, чтобы вынести мусор, им тоже не разрешается. Человек, находящийся в изоляции, должен упаковать отходы в прочные пакеты, плотно закрыть и выставить за дверь, передает «Слово и Дело».