“Наши чувства проверены временем”: Галкин прокомментировал вопрос брачного контракта с Пугачевой

26.04.2020, 9:30, Разное

Брачный контракт в последние годы все чаще стал входить в практику оформления официальных отношений, хотя по-прежнему считается в отечественном обществе несколько странным явлением. Вопрос оформления данного финансового документа в отношениях с Примадонной осветил журналистам Максим Галкин.

Стоит отметить, что брак между популярным шоуменом Максимом Галкиным и мэтром отечественной эстрады Аллой Пугачевой был заключен в 2010 году, однако целое десятилетие до этого события звездная пара состояла в романтических отношениях. Будучи гостем телепередачи “Сегодня вечером” и отвечая на вопрос о наличии брачного контракта у них с супругой, известный юморист отметил, что этот документ они никогда не оформляли, и даже перспектива его подписания не рассматривалась. Во время заключения брака обе медийные персоны зарабатывали достаточно хорошие деньги, поэтому брачный контракт не являлся актуальным моментом.

Впрочем, Максим Галкин подчеркнул, что еще до официального оформления отношений их с Аллой Пугачевой взаимные чувства выдержали десятилетнее испытание временем. Поэтому проблемы с разделением на “твоё” и “моё” не было априори. “Зачем? У нас всегда все было общее”, – резюмировал шоумен.