Эксперт по Корее оценил слухи о тяжелом состоянии Ким Чен Ына

26.04.2020, 9:30, Новости дня

Глава КНДР Ким Чен Ын вряд ли умер, но у него действительно могут быть проблемы со здоровьем, сообщил специалист по Корее Георгий Булычев.

Булычев пояснил, что точными сведениями о состоянии северокорейского лидера владеет очень ограниченное число людей, и вряд ли среди них есть журналисты, передает РИА «Новости».

«Вроде бы ясно, что Ким Чен Ын после 12 апреля перенес какую-то процедуру. Судя по ситуации в стране и по уровню информационного обеспечения, ничего особенного сложного, страшного не происходит», – отметил он.

При этом он полагает, что слухи о состоянии Ким Чен Ына сильно преувеличены, «хотя ясно, что что-то не в порядке». То, что у лидера КНДР есть проблемы со здоровьем, подтверждает тот факт, что он не появляется на публике больше двух недель, и, возможно, находится не в Пхеньяне.

Также в пользу этой версии говорит и то, что власти КНДР также ничего не делают для опровержения слухов.

«Они не показывают его сидящим за письменным столом, например», – отметил Булычев.

«Можно изобретать конспирологические теории, что это делается специально для того, чтобы проверить на вшивость элиту и зарубежных партнеров. Но я думаю, это слишком сложное объяснение. Не видно признаков того, что происходит что-то из ряда вон выходящее», – сказал эксперт.

При этом Булычев не считает, что шумиха была кем-то срежиссирована.

«Тема очень «кликовая», всякая информация на эту тему будет просматриваться множеством людей, что повышает рейтинги издания. Поэтому тут все будут из кожи вон лезть для того, чтобы что-то сообщить и на этой теме «проехаться». Я не думаю, что это что-то срежиссированное, организованное», – сказал он.

Ранее японский еженедельник Shukan Gendai заявил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона якобы перенес сердечный приступ, после чего был экстренно госпитализирован в ближайшее отделение скорой помощи.

При этом власти КНДР опровергли сообщения о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына. Официальные СМИ страны сообщили, что глава государства поблагодарил рабочих крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен.