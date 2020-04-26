 

Участницей конфликта с таксистом в Москве оказалась дочь актёра Андрея Стоянова

26.04.2020, 9:30, Разное

В пятницу, 24 апреля, стало известно о произошедшем в Москве конфликте между таксистом и пассажиркой. Позже выяснилось, что девушка, жалующаяся на агрессивного водителя, является дочерью отечественного актёра Андрея Стоянова, экс-супруга снимающейся в «фильмах для взрослых» Елены Берковой.
Андрей Стоянов, комментируя произошедший конфликт отмечает, что он в данной ситуации полностью на стороне дочери, получившей моральную травму из-за «поднявшего на неё руку постороннего мужчины». Актер говорит, сейчас Виктория находится в безопасном месте, которое он не намерен разглашать. Девушка перенесла нервный стресс и пытается справиться с последствиями. Стоянов сам намерен разобраться в ситуации, поэтому изучает детали произошедшего и обратился к правоохранителям. При этом он уверен в невиновности дочери, считая, она не могла себя повести агрессивно «на ровном месте», и таковым был её ответ на действия таксиста.

Несколько дней назад сообщалось, что у севшей в автомобиль такси пассажирки оказался недействительным цифровой пропуск, из-за чего водитель отказывался везти её и попросил покинуть салон. В ответ девушка набросилась на мужчину с оскорблениями, а позже рассказала, что её «избили».



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