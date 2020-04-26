 

СМИ пишут, что Белый дом хочет уволить министра здравоохранения из-за просчетов в борьбе с коронавирусом

26.04.2020, 9:25, Новости дня

Белый дом рассматривает возможность увольнения министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара из-за ситуации с эпидемией коронавируса в стране. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В последние недели среди чиновников Белого дома возросло разочарование работой Азара, в том числе и тот факт, что чиновник уволил главу Управления биомедицинских разработок Рика Брайта. 

Издание The Wall Street Journal пишет, что президент Дональд Трамп был недоволен ошибками Азара, который на ранних стадиях распространения коронавируса уверял его в том, что вирус не несет большой угрозы для США.

Источники изданий предполагают, что на место Азара может быть назначена координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс или его заместитель министра Эрик Харган.

В Белом доме отрицают, что рассматривают план замены Азара.

Азар в  2005 – 2007 годах был заместителем министра здравоохранения и социальных служб в администрации Джорджа Буша, затем перешел в фармацевтическую компанию Eli Lilly and Company, где занял должность вице-президента по корпоративным делам.

Главой минздрава стал в январе 2018 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 26 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 2 897 883 человека, число умерших от COVID-19 достигло 202 880, выздоровело 817 042 человека.

В США инфицированных уже 939 053 человека, из них 53 789 умерли, 100 721 выздоровел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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