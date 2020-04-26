 

В Украине подтверждено еще 492 случая COVID-19, за сутки умерло восемь человек

26.04.2020, 9:25, Новости дня

За последние 24 часа в Украине подтвердили 492 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 8617. Об этом Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения страны сообщил в Facebook.

Зафиксировано восемь летальных исходов. Всего от COVID-19 умерло 209 жителей Украины.

840 пациентов выздоровели (+58 за сутки).

По регионам ситуация с распространением вируса такова:

Винницкая область – 388 случаев;
Волынская область – 241 случай;
Днепропетровская область – 292 случая;
Донецкая область – 29 случаев;
Житомирская область – 348 случаев;
Закарпатская область – 329 случаев;
Запорожская область – 182 случая;
Ивано-Франковская область – 731 случай;
Кировоградская область – 323 случая;
город Киев – 1188 случаев;
Киевская область – 542 случая;
Львовская область – 348 случаев;
Луганская область – 29 случаев;
Николаевская область – 111 случаев;
Одесская область – 220 случаев;
Полтавская область – 172 случая;
Ровенская область – 508 случаев;
Сумская область – 95 случаев;
Тернопольская область – 607 случаев;
Харьковская область – 147 случаев;
Херсонская область – 87 случаев;
Хмельницкая область – 70 случаев;
Черновицкая область – 1341 случай;
Черкасская область – 257 случаев;
Черниговская область – 32 случая.

В больницах находится 2750 человек, в том числе 115 детей и 284 медработника. 107 пациентов – на искусственной вентиляции легких (среди них один ребенок).

Підтверджено 8 617 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 89 373 зразки методом ПЛР. Протягом 25 квітня…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Laupäev, 25. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 26 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 2 897 883 человека, об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Число умерших от COVID-19 достигло 202 880, выздоровело 817 042 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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