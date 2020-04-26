В Украине подтверждено еще 492 случая COVID-19, за сутки умерло восемь человек

26.04.2020, 9:25, Новости дня

За последние 24 часа в Украине подтвердили 492 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 8617. Об этом Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения страны сообщил в Facebook.

Зафиксировано восемь летальных исходов. Всего от COVID-19 умерло 209 жителей Украины.

840 пациентов выздоровели (+58 за сутки).

По регионам ситуация с распространением вируса такова:

Винницкая область – 388 случаев;

Волынская область – 241 случай;

Днепропетровская область – 292 случая;

Донецкая область – 29 случаев;

Житомирская область – 348 случаев;

Закарпатская область – 329 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 731 случай;

Кировоградская область – 323 случая;

город Киев – 1188 случаев;

Киевская область – 542 случая;

Львовская область – 348 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Николаевская область – 111 случаев;

Одесская область – 220 случаев;

Полтавская область – 172 случая;

Ровенская область – 508 случаев;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 607 случаев;

Харьковская область – 147 случаев;

Херсонская область – 87 случаев;

Хмельницкая область – 70 случаев;

Черновицкая область – 1341 случай;

Черкасская область – 257 случаев;

Черниговская область – 32 случая.

В больницах находится 2750 человек, в том числе 115 детей и 284 медработника. 107 пациентов – на искусственной вентиляции легких (среди них один ребенок).

Підтверджено 8 617 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 89 373 зразки методом ПЛР. Протягом 25 квітня… Posted by Центр громадського здоров’я України on Laupäev, 25. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 26 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 2 897 883 человека, об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Число умерших от COVID-19 достигло 202 880, выздоровело 817 042 человека.