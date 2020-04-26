 

В Северной Корее впервые прокомментировали сообщения о смерти Ким Чен Ына

26.04.2020, 9:25, Новости дня

Официальный Пхеньян впервые отреагировал на волну слухов о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына.

Президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос 25 апреля написал в Twitter, что информация о болезни Ким Чен Ына, которую распространяют западные медиа, не соответствует действительности.

“Это официально. Информация о серьезном ухудшении здоровья нашего маршала Ким Чен Ына ложная и злонамеренная. Благодарим за беспокойство, но я прошу журналистов проверять источник новостей и не гнаться за сенсациями”, – сказано в твите.

Esto es OFICIAL: La información sobre el grave estado de salud de nuestro Mariscal Kim Jong Un ES FALSA y malintencionada. Gracias por preocuparse, pero ruego a los periodistas que consulten la fuente de las noticias y sean menos sensacionalistas.

— Alejandro Cao (@DPRK_CAODEBENOS) April 25, 2020

Као де Бенос – северокорейский дипломат испанского происхождения. На правительство КНДР работает с 2002 года, занимается привлечением туристов, часто дает комментарии о событиях в этой стране.

Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что 36-летний Ким Чен Ын скончался в ночь на 25 апреля – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме. У прессы вызывало вопросы то, что Ын впервые за время правления не присутствовал на празднованиях по случаю дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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