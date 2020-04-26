 

Американец три дня прятался от морского слона, гостившего в саду его дома

26.04.2020, 9:20, Новости дня

В отсутствие людей на улицах из-за карантинных ограничений дикие животные заполонили улицы городов по всему миру. Житель городка Анакортс на северо-западе США обнаружил у себя во дворе морского слона.

По словам мужчины, такого необычного гостя у себя дома он видел впервые, поэтому решил вызвать сотрудников департамента рыболовства и дикой природы Вашингтона.

Морской слон оказался самкой по кличке Элси Мэй — такое имя ей ранее дали в департаменте. По словам сотрудников ведомства, она хорошо известна биологам, полицейским и местным жителям своим общительным характером. Она не боится ни людей, ни автомобилей и в целом очень любопытна.

На этот раз Элси Мэй даже попыталась пробраться в дом американца. Животное пробыло в саду три дня, после чего все-таки вернулось в океан, сообщает телеканал "Россия 24".



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