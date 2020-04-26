Футболист “Эвертона” нарушил карантин, устроив вечеринку. Его ждут жесткие санкции

26.04.2020, 9:20, Новости дня

Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Мойзе Кин нарушил условия карантина, установленного на территории Великобритании. 20-летний футболист устроил в своем доме вечеринку.

Ситуация с нарушением карантина огласилась самим футболистом поле того, как он выложил видео в свой Instagram. На ролике он окружен девушками, танцующими вокруг него. "Карантинная очистка" — именно так он подписал публикацию, которую вскоре удалил.

Видео не осталось незамеченным. Вскоре о его выходке узнало руководство "Эвертона". Вечеринка Кина вызвала у боссов клуба ярость. Они дали понять — игрока ждут суровые штрафы за проступок: "Эвертон" был потрясен игнорированием игрока первой команды указания правительства страны и политику клуба в отношении пандемии COVID-19", — написано в заявлении клуба, которое цитирует Daily Mail.

Напомним, что инцидент с Кином стал далеко не первым аналогичным в Соединенном Королевстве. Ранее защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер также "отличился" вечеринкой в окружении проституток.