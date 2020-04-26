 

Кудрин назвал отрасли, которым может пойти на пользу кризис

26.04.2020, 9:20, Новости дня

Наилучшие перспективы для развития в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19 имеют отрасли информационных технологий, особенно связанные с обеспечением дистанционного общения и обучения, а также службы доставки. Об этом рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Например, трафик основных провайдеров вырос на 40-50 процентов, а в некоторых случаях и больше, отметил глава контрольного ведомства.

"Это, конечно, взрывной скачок развития этой отрасли и, возможно, мы уже не перейдем окончательно к прежним формам жизни и учебы, работы. Я думаю, что совершенно по-новому будет осмыслена необходимость иметь офисы и работать в офисах бухгалтериям, юридическим службам", — сказал он.

Также хорошо себя чувствуют в кризис курьерские службы по доставке продовольствия и готовой еды. Например, в Москве в закрытом режиме работают на доставку некоторые рестораны. Они попадают в список организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции.

"Я даже пользуюсь иногда доставкой", — признался Кудрин.

Нынешний кризис будет способствовать и развитию новых систем защиты информации и частной жизни человека, считает глава СП.

Из-за изменений в системе контроля за передвижением населения "подконтрольность человека очень большая", поэтому, по его мнению, возникнут и новые системы защиты частной жизни человека, ограничения предоставления такой информации. Кудрин назвал это "обратной стороной", когда государство должно иметь доступ к подобной информации о гражданах только в определенных случаях.

Ранее в документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия 1" Алексей Кудрин высказал мнение о том, что самое сложное сейчас — пережить пик нынешнего мирового кризиса. После него экономика РФ восстановится и будет работать нормально, уверен он.

Этот пик — более выраженный, чем в любом обычном кризисе, сказал Кудрин: целый ряд отраслей сейчас потеряли всех или почти всех своих потребителей, как минимум 90 процентов спроса на свою продукцию или услуги. Что касается сроков восстановления, то в некоторых отраслях этот процесс может занять и год, и больше, считает глава СП. Сейчас, по его словам, нужно бросить на это большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или некие продовольственные пакеты.



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