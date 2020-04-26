Дипломат Алехандро Као де Бенос назвал слухи о смерти Ким Чен Ына «не соответствующими действительности»

26.04.2020, 9:09, Разное

Алехандро Као де Бенос, дипломат и президент Ассоциации дружбы, обнародовал комментарий относительно появившихся в прессе слухов о смерти лидера Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына. Эти публикации, отметил испанский активист, ни в коей мере не отражают правду, то есть, совершенно «не соответствуют действительности».

Как пояснил Алехандро Као де Бенос, кто-то специально, со злым умыслом, распространяет недостоверные данные о якобы тяжёлом состоянии северокорейского лидера. Согласно циркулирующим слухам, Ким Чен Ын, серьёзно болен, а некоторые источники даже сообщают о смерти главы государства. Однако дипломат утверждает, что это не является правдой, поэтому он призывает журналистов не тиражировать «сенсации» и доверять только не вызывающим сомнения правдивым источникам информации.

Алехандро Као де Бенос многим известен как активист из Испании, выступающий за продвижение в мировом сообществе контактов с КНДР и поддерживающий выбранный государством и его лидером Ким Чен Ыном курс. Именно Бенос выступил инициатором создания сайта Ассоциации дружбы Северной Кореи. Кроме того, он называет себя спецпредставителем Комитета внешних культурных связей Пхеньяна, пишет РИА Новости.

Между тем печатное издание Shukan Gendai со ссылкой на собственные источники из КНДР сообщает, что состояние Ким Чен Ына стало «вегетативным» после проведения оперативного вмешательства на сердце. Во время поездки по стране корейский лидер резко почувствовал ухудшение состояния здоровья, и было принято решение о стентировании сосудов. Операцию проводил местный врач, у которого «дрожали руки» и не имелось надлежащего опыта подобной работы. Поэтому вместо одной минуты процедура заняла восемь, после чего руководитель Северной Кореи якобы и оказался в критическом состоянии.