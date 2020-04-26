 

Кудрин заявил о возможном спаде ВВП на 7-8 процентов

26.04.2020, 9:08, Новости дня

Спад российского ВВП в 2020 году может достичь 7-8%, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Наша экономика будет работать нормально. Имеется в виду после кризиса или пика кризиса она восстановится, в этом смысле самое сложное – это пережить вот этот пик. Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», – отметил Кудрин в эфире канала «Россия 24», передает ТАСС.

Он напомнил, что прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по РФ предполагает падение ВВП более 5% в текущем году.

«Повторяю – мы очень сильно связаны с миром. Поэтому [спад] от 7% до 8% – [это] сегодня, наверное, более четкая ориентация, более четкие цифры, на которые можно ориентироваться», – сказал глава Счетной палаты.

Ранее Кудрин озвучил «худший прогноз» по безработице в РФ в результате коронакризиса. По его мнению, безработица в РФ может вырасти в 2020 году до 7-8%, в худшем случае до 10% от экономически активного населения.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика теряет порядка 100 млрд рублей в день из-за ограничений по коронавирусу.



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