 

В Meizu подтвердили 90-герцевую частоту экрана в модели 17

26.04.2020, 8:53, Разное

В Сети появился новый тизер с очередными подробностями характеристик флагмана Meizu 17. Смартфон, судя по изображению, получит кадровую частоту экрана в 90 Гц.
Тизер сообщает, что «до мечты» осталось 12 дней, а это значит, новинка дебютирует 8 мая. Смартфон Meizu 17 наделят фронтальной камерой, врезанной в дисплей. Изображение подтверждает в гаджете 90-герцевую частоту обновления экрана.

Meizu 17 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с флэш-памятью стандарта UFS 3.1. В смартфоне имеется аккумулятор на 4500 мА•ч, обеспеченный функцией скоростной зарядки на 30 Вт. По слухам, основная камера девайса получит главный датчик на 64 Мп, однако данная информация не подтверждена официально.



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