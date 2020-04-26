В Meizu подтвердили 90-герцевую частоту экрана в модели 17
26.04.2020, 8:53, Разное
В Сети появился новый тизер с очередными подробностями характеристик флагмана Meizu 17. Смартфон, судя по изображению, получит кадровую частоту экрана в 90 Гц.
Тизер сообщает, что «до мечты» осталось 12 дней, а это значит, новинка дебютирует 8 мая. Смартфон Meizu 17 наделят фронтальной камерой, врезанной в дисплей. Изображение подтверждает в гаджете 90-герцевую частоту обновления экрана.
Meizu 17 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с флэш-памятью стандарта UFS 3.1. В смартфоне имеется аккумулятор на 4500 мА•ч, обеспеченный функцией скоростной зарядки на 30 Вт. По слухам, основная камера девайса получит главный датчик на 64 Мп, однако данная информация не подтверждена официально.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет