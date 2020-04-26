В США рухнул легкомоторный самолет, погибли три человека
26.04.2020, 8:48, Новости дня
В американском штате Невада при крушении легкомоторного самолета погибли три человека, пишут СМИ.
Инцидент произошел в долине Гошут, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Elko Daily. Шериф округа Элко уточнил, что крушение случилось в ночь на субботу.
Спасатели нашли обломки самолета в 40 километрах от штата Юта. Пассажирами были мужчина, женщина и ребенок из Аризоны, других подробностей о погибших не приводится.
Офис шерифа проводит расследование вместе с Федеральным управлением авиации США и Национальным советом по безопасности на транспорте.
В конце марта пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение при вылете из международного аэропорта Манилы на Филиппинах, погибли восемь человек.
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