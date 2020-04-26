Коронавирус: Скоро 3 млн заболевших и новое место у России

26.04.2020, 8:51, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Число выявленных в мире случаев новой коронавирусной инфекции в мире на утра 26 апреля составляет 2 898 082 человек. Скончалось 203 025 пациентов.

Первое место по числу зараженных COVID-19 занимает США, где их уже 939 235. Умерли 53 934 человек, выздоровел от инфекции 100 721 человек.

На втором месте находится Испания с 223 759 заразившихся, 22 902 погибшими и 95 708 выздоровевшими. Далее следует Италия, где заразился 195 351 человек, умерли 26 384 и выздоровели 63 120. По числу смертей Италия находится на первом месте в Европе.

Россия находится на десятом месте в списке (на 9-м Китай, предположительно РФ обойдет КНР в этой антигонке уже в понедельник). По данным на 25 апреля в стране зафиксировано 74 588 заболевших. Умер 681 пациент, выздоровели 6 250.

На утро 26 апреля около 173 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки проведено 156 тысяч.

Напомним, первым гражданином России, официально заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Смерть наступила в результате пневмонии, у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.