Жизнь под угрозой и тюремное заключение

26.04.2020, 8:35, Разное

Пропавшая без вести принцесса Саудовской Аравии вышла на связь



21 АПРЕЛЯ 2020 /ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ БЫКОВА

Принцесса Басма кинула клич о помощи в Twitter. ФОТО: GETTYIMAGES.COM

Восток – дело тонкое и, судя по новостям за последний год, довольно опасное. Все прошлое лето и осень мир следил за развитием событий в отношениях эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда и его 6-й жены, принцессы Хайи, сбежавшей от него в Великобританию с двумя детьми – суд между ними длится до сих пор. Тогда же новое освещение получили и истории похищения двоих дочерей Мухаммедом: их судьба неизвестна до сих пор. Еще раньше, весной 2019-го, СМИ сообщили о пропаже 56-летней принцессы, младшей дочери (из 108 (!) детей) второго короля Саудовской Аравии и известной правозащитницы – Басмы бинт Сауд бин Абдулазиз Аль Сауд. В ноябре немецкому изданию Deutsche Welle удалось узнать, что принцесса находится под домашним арестом в Эр-Рияде – за ней и всеми ее контактами установлено наблюдение, поэтому она не может открыто рассказать о случившемся.

Но на днях Басма сумела “сломать систему” и опубликовать пост на своей Twitter-странице с обращением к своему кузену и наследному принцу Мухаммеду бин Салману. Она просила его выпустить ее из тюремного заключения в Эр-Рияде, в котором она находится все это время вместе с дочерью, и предоставить ей медицинскую помощь, так как жизнь принцессы находится под угрозой. Басма также отметила, что ей не назвали причин ареста, хотя она неоднократно их запрашивала.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

По данным New Arab, Басма содержится в тюрьме Аль-Хаир, самой охраняемой и большой тюрьме страны, расположенной в пустыне примерно в 40 км от Эр-Рияда. Ее твит позже был ожидаемо удален, но мировые СМИ успели его заметить.

Мое здоровье очень сильно ухудшилось, ситуация уже настолько критическая, что может закончиться моей смертью… Я не получаю медицинской помощи и ответов на мои письма с просьбой назвать мне причину ареста, – написала принцесса.

Басма известна не только как член правящей королевской династии Саудитов, но и как общественная активистка: она открыто выступала за реформы в общественной жизни страны, в особенности по части прав женщин и их дискриминации, хотя с 2010 года частично проживала в Лондоне. Она состояла в нескольких правозащитных организациях и регулярно выражала свои взгляды в арабских и мировых СМИ. При этом ее критика не затрагивала правящую семью, а только чиновников и законодательство.

Принцесса Басма

Согласно документам, которые попали в распоряжение немецкого издания Deutsche Welle, 18 декабря 2018 года принцесса должна была улететь в Швейцарию для экстренного лечения (диагноз при этом не известен), но несколько раз ее вылет переносили. Первым на это обратил внимание адвокат Басмы американского происхождения Леонард Беннет. В итоге в марте 2019-го принцессу задержали по подозрению в попытке покинуть навсегда Саудовскую Аравию вместе со своей старшей дочерью. Власти считают, что лечение было только предлогом, а на самом деле женщина хотела сбежать в Европу. Примерно с этих же пор перестал обновляться ее аккаунт в Twitter. Через какое-то время принцессу якобы поместили под домашний арест, и о ее местонахождении знали лишь члены королевской семьи. Из внешнего мира с ней смог пообщаться только адвокат. По его словам, во время разговора голос Басмы был “как у заложницы”.

Она просто пропала со всех радаров. Никто не знает, где она. Поначалу мы предполагали самое худшее, – говорил адвокат осенью прошлого года.

Источник в Саудовской Аравии, который пожелал остаться неизвестным, сообщил DW, что причиной ареста мог стать гнев со стороны 34-летнего наследного принца, заместителя премьер-министра и главы королевского суда Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Однако чем он вызван – высказываниями или чем-то иным – непонятно. Власти страны проигнорировали официальный запрос немецкого издания.