Exclusive: Китай направил в Северную Корею команду, включающую медицинских экспертов, для консультаций по здоровью лидера страны Ким Чен Ына

26.04.2020, 8:33, Разное

Friday, April 24, 2020. CDT by Thomson Reuters

FILE PHOTO: Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступает на заседании Политбюро ЦК ТПК

BEIJING/SEOUL (Reuters) – По словам трех человек, знакомых с ситуацией, Китай направил в Северную Корею команду, в которую вошли медицинские эксперты для консультирования северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Поездка китайских врачей и чиновников происходит на фоне противоречивых сообщений о здоровье северокорейского лидера. Агентство Рейтер не смогло сразу определить, о чем сигнализировала поездка китайской команды с точки зрения здоровья Кима.

По словам двух человек, из Пекина в Северную Корею отправилась делегация во главе с высокопоставленным сотрудником департамента международных связей Коммунистической партии Китая. Департамент является основным китайским органом, занимающимся вопросами соседней Северной Кореи.

Учитывая чувствительность вопроса, источники отказались назвать себя.

На вечер пятницы, Reuters не удалось связаться с отделом международных связей для комментариев, а Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос о комментариях.

Ранее на этой неделе, базирующийся в Сеуле веб-сайт Daily NK сообщил, что Ким выздоравливает после проведения 12 апреля операции связанной с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Он сослался на один неназванный источник в Северной Корее.

Правительственные чиновники Южной Кореи и китайский чиновник из Департамента международных связей оспорили последующие сообщения о том, что после операции Ким находился в серьезной опасности. Официальные лица Южной Кореи заявили, что никаких признаков необычной активности в Северной Корее не обнаружено.

В четверг президент США Дональд Трамп также преуменьшил ранние сообщения о том, что Ким тяжело болен. «Я думаю, что сообщение было неверным», сказал Трамп журналистам, но он отказался сказать, был ли он в контакте с северокорейскими чиновниками.

В пятницу южнокорейский источник сообщил Reuters, что их разведка сообщила о том, что Ким жив и, вероятно, скоро появится на публике. Человек сказал, что у него нет никаких комментариев относительно текущего состояния здоровья Кима или какой-либо китайской причастности к нему.

Чиновник, знакомый с американской разведкой, сказал, что у Кима, как известно, были проблемы со здоровьем, но у них нет никаких оснований полагать, что он серьезно заболел или не смог, в конечном итоге, вновь появиться на публике.

Пресс-секретарь Государственного департамента США не дал никаких комментариев. Госсекретарь США Майк Помпео, когда его спросили о состоянии здоровья Ким в Fox News после выступления Трампа, сказал: «У меня нет ничего, чем я мог бы поделиться с вами сегодня вечером, но жители США должны знать, что мы внимательно следим за ситуацией”

Северная Корея – одна из самых изолированных и скрытных стран мира, и здоровье ее лидеров рассматривается как вопрос государственной безопасности. Агентство Рейтер не смогло самостоятельно подтвердить какие-либо подробности о местонахождении или состоянии Кима.

Государственные СМИ Северной Кореи в последний раз сообщали о местонахождении Кима, когда он председательствовал на встрече 11 апреля. Государственные СМИ не сообщали, что он присутствовал на мероприятии, посвященном дню рождения его деда, Ким Ир Сена, 15 апреля, что является важным событием. юбилей в Северной Корее.

Ким, которому, как полагают, 36 лет, ранее также исчезал из поля зрения северокорейских государственных СМИ. В 2014 году он исчез более чем на месяц, и северокорейское государственное телевидение позже показало, что он хромает. Размышления о его здоровье были раздуты его тяжелым курением, очевидным увеличением веса с момента прихода к власти и семейной историей сердечно-сосудистых проблем.

Когда в 2008 году отец Ким Чен Ына, Ким Чен Ир, перенес инсульт, южнокорейские СМИ сообщили, что в его лечении принимали участие китайские и французские врачи.

В прошлом году президент Китая Си Цзиньпин совершил первый за 14 лет государственный визит китайского лидера в Северную Корею, обнищавшее государство, которое зависит от Пекина в плане экономической и дипломатической поддержки.

Китай является главным союзником Северной Кореи и экономическим “спасательным кругом” для страны, сильно пострадавшей от санкций ООН. Китай проявляет большой интерес к стабильности страны, с которой он имеет длинную прозрачную границу.

Ким Чен Ын – потомственный лидер третьего поколения, пришедший к власти после того, как его отец Ким Чен Ир умер в 2011 году от сердечного приступа. С 2018 года, он четырежды посещал Китай.

В 2018 и 2019 годах, Трамп провел с Кимом беспрецедентные встречи на высшем уровне, он пытался убедить северокорейского лидера отказаться от ядерного арсенала Северной Кореи.

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Kim Jong Un in ‘vegetative state’, Japanese media claims; China medical experts dispatched to North Korea

Японские СМИ утверждают, что Ким Чен Ын находится в «растительном состоянии»; В Северную Корею направлены китайские медицинские эксперты

By Peter Aitken | Fox News

На фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына, Северная Корея хранит молчание

Здоровье северокорейского диктатора остается загадкой после сообщения о том, что, после операции на сердце, он был в «тяжелом состоянии»; Грег Палкот сообщает.

Согласно сообщениям, состояние здоровья Ким Чен Ына может быть более серьезным, чем это первоначально предполагалось.

Ранее на этой неделе появились сообщения о том, что, после операции на сердце, Ким находится в тяжелом состоянии, хотя с тех пор это оспаривается. Однако японские СМИ теперь утверждают, что после процедуры стентирования Ким находится в “растительном состоянии. Японский журнал Shukan Gendai сообщил, что в апреле, во время посещения сельской местности, Ким упал. После инцидента, ему, как сообщается, потребовалась процедура стентирования.

Впоследствии Shukan Gendai подробно рассказал, что хирург, отвечающий за операцию Кима, не привык иметь дело с пациентами с ожирением и слишком нервничал во время операции, что привело к задержкам, которые привели Кима в «растительное состояние».

Журнал процитировал неназванного члена медицинской команды Кима.

Между тем, в пятницу Reuters сообщило, что, после противоречивых сообщений о состоянии здоровья Кима, Китай направил в Северную Корею команду, в которую вошли медицинские эксперты,

[Высокопоставленный чиновник представляющий] Отдел международных связей Коммунистической партии Китая отправился в Северную Корею в четверг. Причастные хранят молчание о характере поездки, и даже источники, которые сообщили о поездке, хранят молчание относительно того, о чем это может сигнализировать в свете текущего состояния Ким Чен Ына.

Официальные представители правительства Южной Кореи первоначально сообщили во вторник, что Ким, как обычно , занимается государственными делами, и что после слухов о плохом здоровье Кима, никакой «необычной активности» правительство Северной Кореи не проявляло. Южнокорейское информационное агентство Yonhap , в ответ на сообщения [из Японии], заявило что «это неправда» , и что «никаких конкретных изменений» не было.

В среду, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен заявил, что у него «нет причин предполагать», что Ким Чен Ын не контролирует страну . Чиновники Белого дома подтвердили Fox News только то что они следят за ситуацией.

В четверг президент Трамп сказал, что, по его мнению, сообщение о том, что Ким болен, “не соответствует действительности”.

«Я слышал, что они использовали старые документы», – сказал Трамп, когда его спросили о Ким во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме . «Я слышал, что сообщение не соответствует действительности. Надеюсь, оно было некорректным”.

Ранее в этом месяце, Ким отсутствовал на праздновании “Дня солнца”. Празднование проводится в честь дня рождения деда Кима, Ким Ир Сена, основателя Северной Кореи.