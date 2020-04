Причудливые и редкие случаи выживших от спонтанного самовозгорания

Одно из самых необычных аномальных явлений, связанных с человеком, считается спонтанное самовозгорание – когда человек внезапно сгорает от огня, источник которого остается невыясненным и возникает словно внутри самого тела.

Как правило происходит подобное за очень короткое время и при чрезвычайно высоких температурах, зачастую от пострадавших потом остается лишь горстка пепла (даже в крематориях часто остаются кости) или нетронутая огнем (по непонятной причине) нога или рука.

О самовозгорании человека на протяжении веков писали в литературе и исторических хрониках, а в наши дни существует несколько научных версий о том, как это могло произойти. Однако ни одна из версий не является на 100% не подходит ко всем случаям.

Возможно, что эту загадку помогли бы решить те люди, которые испытали на себе самовозгорание и при этом остались живыми (хотя бы на некоторое время). Увы, таких очень мало.

В октябре 1776 года итальянский монах Дон Джио Мария Бертоли находился в небольшом городке Филетто и ночевал в доме своего зятя. Вскоре после того, как он ушел спать в свою комнату, люди услышали идущий оттуда громкий крик Бертоли, словно от очень сильной боли.

Когда они прибежали на крики, они увидели, что все тело монаха охвачено голубым пламенем и монах корчился на полу и кричал. Едва люди приблизились к нему, пламя стало угасать и потом совсем пропало, оставив Бертоли в живых.

Монаха подняли с пола и уложили на кровать. Он стонал от сильной боли и когда его раздели, оказалось, что все его тело покрыто серьезными ожогами. Он едва мог объяснить что произошло. По его словам все случилось внезапно, в одно мгновение, при этом его шелковая шапочка на голове была сожжена до хрустящей корки, но другая одежда вообще не пострадала.

Самым странным оказалось то, что в скромной комнате Бертоли вообще не было никакого источника открытого огня. Там не было камина, не было свечей. В комнате также не пахло дымом.

К Бертоли был вызван врач и он описал ожоги как опасные и состояние монаха назвал тяжелым. Вот как описывалось это в брошюре того времени:

"Доктор Батталья обнаружил, что кожные покровы правой руки почти полностью отделены от плоти, от плеч до бедер с правой стороны кожные покровы были повреждены одинаково и равномерно, это была самая пострадавшая часть тела и тут уже началось заражение, несмотря на скарификацию (обрезание краев раны).

Пациент жаловался на жгучую жажду и его били судороги, из него выходили гнилостные и желчные испражнения, что дополнялось постоянной рвотой, сопровождаемой лихорадкой и бредом. На четвертый день, после двух часов коматозной нечувствительности, он умер. В течение всего периода его страданий было невозможно обнаружить причину его симптомов".

Что произошло с Бертоли, так и осталось загадкой. Его случай до сих пор остается причудливым историческим казусом.

Следующая история случилась в 1822 году во Франции. Однажды летним днем местный житель по имени Ренато гулял в поле возле деревни Лойньян, когда вдруг почувствовал резкую боль в правом указательном пальце. Он мельком взглянул на палец и его глаза расширились от ужаса – палец был объят огнем.

Он принялся махать пальцем, чтобы согнать пламя, но оно наоборот усилились, теперь горела вся его рука. Ренато начал бить горящей рукой по своим штанам и поджег их, после чего его обуяла паника и он побежал к себе домой и начал кричать жене, чтобы она принесла ведро холодной воды.

Женщина принесла воду и Ренато погрузил горящую руку в ведро, но пламя не погасло! Потом он сунул руку во влажную грязь во дворе, потом в кувшин с молоком, но рука продолжала гореть.

К тому времени вокруг дома Ренато столпилась толпа зевак, которые смотрели на его беготню как на цирковое представление. Один из зевак наконец дал ему святой воды и эта вода погасила пламя. Когда Ренато стал рассматривать свою руку, то выяснилось, что хотя его штаны подгорели, кожа на самой пострадавшей руке выглядела совершенно неповрежденной.

Этот любопытный случай был описан в том же 1822 году во французском медицинском журнале "Nouveau Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, Volume 15" и причины этого явления тоже оказались неразгаданными.

Описанные выше два случая вызвали большую панику у пострадавших, однако следующий случай, описанный в американском журнале "The American Journal of the Medical Sciences, Volume 17", отличается тем, что жертва была удивительно спокойной.

Это произошло в январе 1835 года, когда профессор Университета Нэшвилла по имени Джеймс Гамильтон, проводил эксперимент с атмосферными измерениями. Он поочередно проверял показания барометра, термометра и гигрометра, когда вдруг ощутил острую боль в левом бедре.

Сначала он пытался ее игнорировать, но когда боль стала интенсивнее, он наконец посмотрел на свою ногу и увидел, что бедро охвачено пламенем, которое было заметно через ткань штанов. С хорошим самообладанием профессор решил, что огню надо перекрыть доступ к кислороду и охватил свое бедро руками, после чего пламя погасло.

После этого профессор снял штаны и осмотрел поврежденную ногу. На коже левого бедра он обнаружил лишь небольшое пятно диаметром в монетку, которое скорее походило на ссадину, чем на ожог. На штанах обнаружилась такая же ровная круглая дырка, но на нижнем белье не было никаких дыр и это ввело профессора в недоумение.

Поврежденная кожа в маленькой округлой ране довольно сильно болела, а потом это место очень долго заживало. К тому времени Гамильтон решил, что столкнулся со спонтанным самовозгорание и что пламя возникло в его теле и вырвалось на поверхность через то самое отверстие.

Были и достаточно современные случаи подобного рода. В 1974 году продавец дверец Джек Энджел заночевал в своем передвижном фургоне в Саванне, штат Джорджия, и проснулся от боли.

Он увидел, что его грудь, руки, ноги и спина покрыты ожогами и не мог понять их источник – он не курил, в фургоне не было источника огня и ничего вокруг него больше не пострадало. В том числе не пострадала и одежда, в которую он был одет, что оказалось самым странным.

Когда Энджел обратился к врачам, они заявили, что все похоже на то, что источник пламени находился внутри самого тела, а конкретно где-то внутри его левой руки, откуда распространился на другие части тела.

В 1985 году также был случай с ветераном войны во Вьетнаме Фрэнком Бейкером, который загорелся на отдыхе с друзьями. Он просто сидел на диване в домике и внезапно оказался объят огнем. Его друзья тут же натаскали воды с реки и погасили пламя, но его причина так и оказалась неизвестной. Согласно словам друзей Бейкера, он загорелся прямо на их глазах, а по словам врачей, которые осматривали его тело, огонь скорее всего возник где-то в его животе. Были ли у Бейкера какие-то ожоги, история не указывает.