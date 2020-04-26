В «жуткой» китайской могиле заметили доказательство неизвестного обряда жертвоприношения

26.04.2020, 8:33, Разное

В последнее время Китай не получает много хорошей прессы из-за пандемии коронавируса, а недавнее археологическое открытие роняет тень и на древнюю культуру этой страны.

Археологи, работающие на большом участке, относящемся ко времени династии Шан (1554-1046 годы до нашей эры) нашли "жуткую гробницу", в которой была найдена необычная "кость Оракула".

Так называемые кости Оракула или гадальные кости являются типичными артефактами периода Шан, как правило их изготовляли из костей быков или панцирей черепах и наносили на их поверхность особые иероглифы.

Однако необычная кость Оракула, найденная в этой "жуткой могиле", была сделана из кости человека. А могила была прозвана "жуткой", потому что в ней находился безголовый скелет человека, усаженный в позу "на коленях".

Археологи давно ведут раскопки на участке Чайчжуан в черте города Цзиюань, провинции Хэнань. Ранее в этом месте было найдено много гробниц позднего периода династии Шан, которые подарили ученым немало новых сведений о социальных и ритуальных обычаях той эпохи.

Однако новые находки являются неожиданными, ранее в китайских гробницах ничего подобного не находили. Все указывает на то, что этого человека усадили на колени, лицом к северу, потом он скрестил руки перед собой, а потом его обезглавили.

Все это похоже на некое ритуальное жертвоприношение, особенно с учетом наличия в этой могиле гадальной человеческой кости, которую также нашли впервые.

Согласно словам Ляна Фавэя, руководителя раскопок, на этой кости был найден иероглиф "Кан", который совместно с иероглифами "Ше", "Ши" и "Тан" часто использовался в ритуалах жертвоприношений людей и животных. Это доказывает, что археологи не ошиблись с интерпретацией своей находки. Правда пока не ясно, связана ли жертва в могиле с гадальной костью, которую нашли вместе со скелетом. Может быть гадальная кость была сделана из его головы?

То, что в древнем Китае совершались человеческие жертвоприношения, археологам было известно уже давно, однако все прочие жертвы были найдены в лежачем положении. Нынешняя находка свидетельствует, что мы еще очень мало знаем о том, как именно в древнем Китае убивали людей, в честь чего и почему именно так.

Гадальные кости использовались для ритуалов пиромантии – гадание с использованием огня. Специально подготовленную кость с нанесенным на нее иероглифом нагревали на огне, пока она не трескалась, а потом прорицатель по характеру трещин делал предсказание.

Обычная гадальная кость