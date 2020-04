В Китае, вор, укравший крышку люка, «может быть приговорен к смертной казни»

26.04.2020, 8:33, Разное

By News from Elsewhere……as found by BBC Monitoring

23 April 2020

Крышки люков имеют жизненно важное значение для общественной безопасности

Высшие судебные органы Китая ввели строгие наказания для тех, кто снимает или повреждает крышки люков, сообщается, что максимальное наказание за это преступление – смертная казнь.

Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура и Министерство общественной безопасности опубликовали совместное заявление, в котором указывается, что суды должны более строго наказывать людей, если было установлено, что они крали или повреждали крышки люков, сообщает официальная газета People’s Daily.

В заявлении говорится, что снятие или уничтожение крышек люков было достаточным для того, чтобы обвинить людей в “угрозе безопасности транспортного средства” или “угрозе общественной безопасности”.

Максимальным наказанием по обоим этим обвинениям является смертный приговор.

Официальная газета People’s Daily заявила, что, по мнению высших юридических лиц, «кражи или разрушения крышки люка на дороге… достаточно, чтобы опрокинуть/уничтожить автомобиль или трамвай».

«Люк-маньяки»

Ван Чунь, высокопоставленный чиновник из китайского агентства, ответственного за судебное преследование, объяснил этот шаг следующим образом: «Крышки люков часто игнорируются, но они очень сильно связаны с жизнью людей, с их личной и имущественной безопасностью».

«Похищение или уничтожение крышки люка не может быть просто идентифицировано как совершение преступлений, связанных с кражей или уничтожением имущества. За него преступникам должно быть назначено более суровое наказание».

В директиве также говорится, что те, кто работает в государственных органах, также могут быть обвинены в «преступлениях, связанных с неисполнением обязанностей и злоупотреблением властью», сообщает официальное агентство Синьхуа.

По данным China Daily, в период с 2017 по 2019 год, из-за сломанных или украденных крышек люков, было ранено или погибло более 70 человек .

Некоторые люди пытались украсть крышки люков, чтобы продать их за металлолом. China Daily отмечает, что также существует проблема с тем, что водители такси снимают крышки люков, чтобы «украсть воду и помыть свои транспортные средства».

Новые законы вызвали живое обсуждение в китайских социальных сетях.

Пользователи соцсетей говорят, что люди из центральной провинции Хэнань, известные подобным поведением приобрели репутацию на национальном уровне. «Глобал таймс» однажды назвала их «колодезными маньяками».

Это даже стало предметом скетча на ежегодном гала-фестивале Весны в Китае.

Многие высказываются в поддержку новых законов, но другие более критичны, отмечая, что законы не учитывают гораздо большую проблему в стране: вождение в нетрезвом состоянии.

Крышки люков привлекают воров как предмет для сдачи на металлолом