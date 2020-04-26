Эксперт рассказал об эффективных компонентах для поддержки иммунитета в условиях пандемии коронавируса

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26.04.2020, 8:30, Разное

Как показывает практика, тяжелые случаи заболевания COVID-19 зачастую обусловлены ослабленным иммунитетом пациентов. Об эффективных средствах усиления иммунной системы пояснил британский эксперт Джорджи Мерфи.
Являясь специалистом в области питания, представляющим фирму Nutrition ANutr, Джорджи Мерфи информировал, что серьезную поддержку иммунитету способен оказать прием ряда витаминов и микроэлементов. Одним из них, в частности, является витамин С, стимулирующий в организме процесс выработки лейкоцитов, которые помогают противостоять проникающим возбудителям инфекций. Имеет он и антиоксидантные свойства, обеспечивающие борьбу со свободными радикалами, ослабляющими иммунную систему. Присутствие данного витамина в организме обеспечивает регулярное употребление таких продуктов, как капуста, яблоки, киви и цитрусовые.

Витамин E, содержащийся в печени, яйцах, растительных маслах и других продуктах, способствует деактивации свободных радикалов, образующихся в результате окислительных процессов и вызывающих генетические повреждения и гибель клеточной структуры. В свою очередь, витамин D должным образом стимулирует иммунную систему, активируя работу T-клеток, которые уничтожают разрушающие организм вирусы и бактерии и обеспечивают выработку антимикробных белков. Достаточное количество этого витамина можно поддерживать употреблением жирной рыбы (сардины, сельди, скумбрии), красного мяса, печени, яичных желтков.

Необходимую поддержку иммунитета также обеспечивают микроэлементы. К таковым, в частности, относится цинк, регулирующий ответную силу системы и снижающий на 50% продолжительность простудных заболеваний. Примечательно, что для лучшего усвоения цинка, содержащегося в говядине, бобовых, цельнозерновом хлебе и сырах эдам и пармезан, лучше сочетать его действие с витамином С. В свою очередь, включение в рацион грибов создаст необходимое наличие в организме бета-глюканов, оказывающих мощное противоопухолевое действие.

Завершая рекомендации, эксперт упомянул и о железе, являющемся главным компонентом для транспортировки кислорода по организму и создающем условия для роста T-клеток и В-клеток. Он напомнил, что железо содержится в необходимом количестве в печени и субпродуктах, тыквенных семечках, красном мясе, бобовых и черном шоколаде. Об этом пишет издание Midikforum.ru.



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