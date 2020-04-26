 

Десантники ВДВ совершили первое в мире групповое десантирование в Арктике с высоты 10 км

26.04.2020, 8:30, Новости дня

Российские десантники ВДВ по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу впервые в мире провели групповой прыжок на парашютах в Арктике с высоты 10 километров, сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

«Впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 тыс. метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал», – сказал Евкуров, передает ТАСС.

По его словам, десантники применили специальную парашютную систему нового поколения.

В ведомстве пояснили, что военнослужащие также опробовали кислородное оборудование, приборы навигации и специальное снаряжение. Десантирование проводилось из военно-транспортных Ил-76.

В конце марта подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках учений высадились на необорудованное побережье возле полигона Опук в восточной части Крыма.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Стало известно о результатах экспериментального лечения COVID-19 в России

25.04 / Власти Москвы отреагировали на доводы подавших иски против мер самоизоляции граждан

02.04 / Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию из-за коронавируса у одного из врачей

27.03 / Воспитательнице в Петербурге предъявили обвинение в гибели трехлетней девочки

28.03 / Минфин направил в регионы средства для дооснащения медучреждений

01.04 / В республике Коми за сутки коронавирус диагностирован у 32 человек – все заболели в больнице

18.04 / В РФ решено разработать аналог Zoom

09.04 / Daily Mail рассказала, как США планировали вторгнуться в Британию ради её спасения

01.04 / В ЛНР пожилая женщина ранена в результате обстрела

23.04 / Мнения: «Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска