 

Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе

26.04.2020, 8:30, Разное

Не так давно стало известно, что телеведущая, журналист и блогер Ксения Собчак решила приобрести долю в «крабовом» бизнесе. В одном из недавних интервью экс-кандидат в президенты РФ объяснила, чем руководствовалась, соглашаясь на сделку.
По словам Ксении Собчак, дальневосточный промысел по вылову рыбы и крабов её заинтересовал около 4-х лет назад. Тогда работники одного из рыбокомбинатов в ходе «Прямой линии» жаловались главе государства на тяжёлые условия труда. Занимающий на то время пост губернатора региона Кожемяко к решению проблем подключил крупного предпринимателя Олега Кана, и именно он восстановил работу предприятия, справившись с поставленными перед ним задачами.

С тех пор между Ксенией Собчак и Каном началось общение, основанное, как говорит телеведущая, на почве благотворительности. Позже она получила предложение приобрести долю в дальневосточном «крабовом» бизнесе, основанном когда-то Каном совместно с партнёром. После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта. При этом на вопрос журналистов «РБК» о стоимости покупки Собчак ответила уклончиво, лишь отметив «значительность» суммы, но не назвав её конкретно.



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