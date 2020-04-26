Шокин: Я обратился в Книгу рекордов Гиннесса: “Признайте рекордом, что генпрокурор стоит $1 млрд”

26.04.2020, 8:15, Новости дня

В авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин сообщил, что обращался в Книгу рекордов Гиннесса.

“Cкажу вам по секрету, думаю, это можно обнародовать: я обратился в Книгу рекордов Гиннесса по этому поводу и говорю: признайте рекорд, что генеральный прокурор стоит $1 млрд. Такого же нет нигде, и в мире такого нигде не было”, – сказал Шокин.

Речь идет о сумме, которую Украина якобы могла не получить от США, если бы Шокина не уволили. Об этом говорил на встрече с руководством Украины на тот момент вице-президент США Джо Байден.

Шокин считает, что он этой суммы “вообще-то не стоит”.

По словам экс-генпрокурора, из Книги ему пришел ответ.

“Мы согласны, мы хотим это сделать. Но надо доказать”. Я говорю: “А как доказывать? $1 млрд получили”. В июне-месяце, после того, как я ушел, подписали. То есть получили 1 миллиард фактически. Куда он пошел, я не знаю. Но получили. “Это рекорд?” – “Ну да”. И пропали. Я думаю, что там тоже Байден повлиял. Хотя реально рекорд”, – объяснил Шокин.

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Генеральной прокуратурой Шокин руководил с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

Шокин утверждает, что Байден пытался “свернуть” расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma, связанной с его сыном.

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США в размере $1 млрд он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. “И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли”, – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

27 февраля адвокат Шокина Александр Телешецкий сообщил, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о возможном давлении на Шокина со стороны Байдена.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube