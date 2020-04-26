Сутки на Донбассе. 16 обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

26.04.2020, 8:15, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения вследствие обстрелов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженны формирований обстреливали позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Военнослужащие Объединенных сил с помощью дежурных огневых средств приняли исчерпывающие меры воздействия на оккупационные войска. Решительными и смелыми действиями наши воины доказали захватчикам необходимость безусловного соблюдения режима “тишины” на украинской земле”, – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки, Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного, Водяного, Лебединского, Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вблизи Новоалександровки, Попасной, Орехово, Крымского.

По данным разведки, украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов, еще пятерых ранили.

С начала текущих суток российские наемники нарушили режим прекращения огня у Лебединского и Широкино. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.