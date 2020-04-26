 

За сутки число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось на 107 тысяч человек

26.04.2020, 8:15, Новости дня

По состоянию на утро 26 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 2 897 883 человек (+107 тыс.). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Число умерших от COVID-19 достигло 202 880 (+6,9 тыс.), выздоровело 817 042 человека.

В США инфицированных уже 939 053 человека, из них 53 789 умерли, 100 721 выздоровели.

На втором месте Испания, там заболело 223 759 человека, умерло 22 902, излечилось 95 708 человек.

В Италии заразилось 195 351, умерло 26 384, выздоровело 63 120 человек.

Дальше следуют Франция (161 644 инфицированных и 22 648 умерших), Германия (156 513 заразившихся и 5877 умерших) и Великобритания (149 569 инфицированных и 20 381 умерших).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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