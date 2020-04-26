Футбольный клуб “Бавария” продает защитные маски с символикой команды
26.04.2020, 8:14, Новости дня
Немецкий футбольный клуб "Бавария" начал продавать защитные маски с символикой команды. За первые сутки удалось реализовать 100 тысяч экземпляров. Каждая маска имеет уникальный дизайн, передает телеканал "Россия 24". Их изготовили из клубных шарфов Баварии, выпущенных к 120-летию команды.
Все средства от продажи, поступят в организации, которые помогают в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет