Командующий Космическими силами США: иранский спутник – это кувыркающаяся веб-камера

26.04.2020, 8:14, Новости дня

Генерал Джон Рэймонд — командующий Космическими силами США — считает, что первый иранский военный спутник — это веб-камера, кувыркающаяся в космосе. Она не может обеспечивать разведку, уверен генерал. Свое мнение он выразил на странице Twitter. Он добавил к сообщению хештэг spaceishard — "космос это непросто".

@US_SpaceCom continues to track 2 objects @PeteAFB’s @18SPCS associated w/#space launch from Iran, characterizing NOUR 01(#SATCAT 45529) as 3U Cubesat. Iran states it has imaging capabilities—actually, it’s a tumbling webcam in space; unlikely providing intel. #spaceishard

— Gen. Jay Raymond (@SpaceForceCSO) April 25, 2020

22 апреля иранский спутник "Нур-1" ("Свет-1") был поднят на орбиту ракетой-носителем "Касед" ("Гонец"). Пентагон оценил размеры аппарата в 10 на 10 на 30 сантиметров, передает РИА Новости.

Сигнал с иранского спутника, находящегося на высоте 425 километров, нестабильный.