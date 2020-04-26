Фергюсон подписал контракт на бой против Гэтжи в UFC 249

26.04.2020, 8:14, Новости дня

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поставил подпись под соглашением на бой против своего соотечественника Джастина Гэтжи. Их бой состоится в рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле, который намечен на девятое мая.

Об этом 36-летний спортсмен сообщил в личном Instagram-аккаунте. Сам Гэтжи ранее уже также подписал контракт на бой с Тони. Бойцы будут оспаривать титул временного чемпиона организации в легкой весовой категории.

Напомним, что изначально Фергюсон должен был проводить бой против действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Однако россиянин отказался от участия в бое, мотивировав свое решение пандемией коронавируса. В октагон он вернется не раньше сентября.