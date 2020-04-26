Сексологи рассказали, что в женщинах больше всего возбуждает мужчин

26.04.2020, 8:09, Разное

Существует мнение, что мужчин возбуждают женщины, надевающие откровенное бельё, высокие каблуки, с идеальными формами, макияжем, укладкой и прочим. Однако то, что рассказали сексологи, несколько отличается от «стереотипов», так как одним из возбуждающих факторов, к примеру, является утреннее потягивание после сна.

Объясняя данный факт сексологи говорят, потягивающаяся, только проснувшаяся жительница в обычной пижаме, без «лоска и гламура», более притягательна и желанна для мужчины, так как являет собой беззащитность и «безоговорочную принадлежность» своему избраннику. Возбуждают представителей сильного пола женщины в гневе, хотя научного объяснения этому так и не найдено, с растрёпанными волосами и без макияжа. Для многих особо притягательной кажется возлюбленная, надевающая клетчатую рубашку или играющая на каком-либо музыкальном инструменте.

Ещё одним возбуждающим мужчин фактором сексологи назвали наличие небольшого живота у женщины, что делает её «уютной и мягкой». Сюда же относятся появляющиеся мелкие морщины, грудь небольшого размера, низкий тембр голоса, хороший аппетит, очки, босые ступни ног, длинные юбки и белые участки кожи на обнажённом загорелом теле.